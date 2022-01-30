Сигнал Путину: немецкие журналисты призвали Берлин не блокировать поставки оружия в Украину

Немецкий журнал Spiegel призвал правительство Германии не блокировать поставки оружия Украине. Журналисты подчеркивают, что нежелание продавать оружие ставит под вопрос надежность немцев.

Об этом говорится в статье издания Spiegel, которая называется "Промедление Германии делает войны более вероятной". В ней подчеркивается, что политические принципы в данном случае могут привести к неправильным результатам.

Журналисты отмечают, что канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок мотивируют свое решение немецким принципом не экспортировать оружие в кризисные регионы. Они согласны, что оружие может обострить конфликт или попасть не в те руки, как было в Афганистане, но в целом в вопросе с Украиной не согласны с таким решением властей своей страны.

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Они приводят в пример 2014 год, когда на фоне угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство" Бундесвер снабжал оружием курдских бойцов. Тогда это помогло остановить наступление исламистов.

"Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было верно. С точки зрения Шольца и Бербок ситуация в Украине не оправдывает нарушения табу", – возмущаются журналисты.

Они подчеркивают, что поставки оружия Украине может и не будет иметь успеха в военном плане, но это точно станет сигналом президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

А поставки шлемов издание назвало нелепым.

Как сообщал OBOZREVATEL, раннее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что поставки немецкого оружия Украине могут спровоцировать еще большую эскалацию.