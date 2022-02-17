Байден и Шольц обсудили риски агрессии РФ против Украины: отвод войск не наблюдается

Российская Федерация продолжает наращивать свои военные силы вблизи Украины, так что риск вторжения все еще остается высоким. Такие заверения прозвучали из уст президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца во время их телефонного разговора 16 февраля.

Они подтвердили свою поддержку украинского государства, совместные усилия по усилению восточного фланга НАТО и созданию "болезненных последствий" для РФ на случай его дальнейшей агрессии, передает пресс-служба Белого дома. Деталями этого диалога также поделился спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует "Укринформ".

"Риск военной агрессии России против Украины сохраняется, так что нужен самый высокий уровень бдительности – значительного отвода российских войск пока не наблюдается", – подчеркнул спикер.

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По его словам, немецкий канцлер поделился с американским лидером впечатлениями от своих поездок в Киев и Москву, переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля и главой РФ Владимиром Путиным 15 февраля.

Отмечается, что Шольц и Байден "приветствовали заявления" российского лидера по поводу продолжения дипломатических усилий в вопросах европейской безопасности. Среди прочего, речь идет о необходимости вступления в конструктивный диалог, выполнения Минских договоренностей и, при поддержке Германии и Франции, – достижения прогресса в "нормандском формате".

"Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна предпринять реальные шаги для деэскалации", – подчеркнул Гебештрайт.

Со своей стороны в Белом доме отметили, что во время переговоров Байден и Шольц подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они указали важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также "усиления восточного фланга НАТО в случае вторжения России в Украину".

Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи украинских границ.

Также отмечается, что в Берлине и Вашингтоне еще раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать чрезвычайно серьезные последствия.

Напомним: днем 15 февраля граничащие с Украиной Южный и Западный военные округа российских ВС начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, который "войдет в историю", упрекнув Запад.

На следующий день российское Минобороны показало очередную "партию" военной техники, которую якобы выводят после учений возле границ с Украиной. РосСМИ опубликовали кадры, как танки и БМП "покидают" территорию временно оккупированного Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская разведка не фиксирует отвод российских войск от границ нашей страны. По его словам, "есть маленькая ротация, но это другое".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольца упрекали в мягком отношении к России на фоне усиления ею агрессии против Украины. Однако, пишут в СМИ, во время своего визита 15 февраля в Москву канцлер Германии был "неожиданно воинственным" – показал более напористый стиль общения с главой страны-агрессора Путиным.