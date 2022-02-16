Мы не видим отвода российских войск от границ Украины, – Зеленский

Украинская разведка не фиксирует отвод российских войск от границ Украины. Есть небольшая ротация, но это другое.

Такое заявление 16 февраля сделал украинский президент Владимир Зеленский. Он выступил в эфире телемарафона, посвященного Дню единения из Мариуполя.

По словам главы государства, сейчас ситуация контролируемая возле границ Украины с Россией и Беларусью, а также на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

"Мы не видим изменений. Мы видим накопление войск – оно не меняется за последние недели. Мы видим те или иные ротации – я бы не назвал их отводом войск со стороны России. Мы не можем это констатировать", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что пока радоваться рано и не стоит делать какие-либо предварительные выводы. А констатировать отвод Украина будет, когда это произойдет.

Похожее заявление сделал и министр обороны Алексей Резников в интервью Reuters. Он уточнил, что 16 февраля украинская разведка предоставила доклад, в котором нет доказательств, что Россия начала отводить войска.

По данным украинских военных, возле границ сосредоточено около 140 тысяч военных вместе с незаконными вооруженными формированиями на Донбассе и силами РФ в Беларуси. Из них наземные войска составляют 125 тысяч человек.

"Мы не можем подтвердить эту информацию (об отводе) объективными показателями. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", – сказал министр.

Резников уточнил, что под отводом подразумевается не "миграция" военных из одного района в другой, а возвращение как солдат, так и техники в пункты постоянной дислокации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия объявила о якобы начале отвода подразделений Южного и Западного военных округов.