Шмыгаль – о запрете полетов в Беларусь: это вынужденное решение для безопасности украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о запрете авиарейсов в Беларусь было продиктовано заботой о безопасности наших граждан. Такая потребность возникла после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.

Позицию власти Шмыгаль озвучил во время заседания Кабмина 26 мая, которое транслировалось на официальном YouTube-канале. Премьер подчеркнул, что после упомянутых событий было крайне необходимо предотвратить повторение таких инцидентов с украинскими воздушными судами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не могу сейчас не прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Беларуси. По поручению президента Украины правительство приняло протокольное решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Это вынужденное решение, которое направлено исключительно на безопасность украинских граждан и украинской авиации. Ситуация с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска не оставила нам выбора", – сказал глава правительства.

"Воздушное пиратство – ключевое слово, которое звучало из уст международных партнеров Украины. И правительство оперативно приняло все необходимые решения. Видим, что большинство наших европейских партнеров пошли аналогичным путем. Отдельное беспокойство вызывают и причины посадки самолета. Уголовное преследование журналистов за их работу недопустимо и не должно толерироваться в развитом мире", – добавил он.

Напомним, нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко крайне возмутило решение Украины о запрете рейсов в Минск. Поэтому он сделал заявление, в котором намекнул на то, что якобы наше государство виновно в трагедии с рейсом МН17.

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