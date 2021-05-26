Шмыгаль – о запрете полетов в Беларусь: это вынужденное решение для безопасности украинцев
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о запрете авиарейсов в Беларусь было продиктовано заботой о безопасности наших граждан. Такая потребность возникла после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.
Позицию власти Шмыгаль озвучил во время заседания Кабмина 26 мая, которое транслировалось на официальном YouTube-канале. Премьер подчеркнул, что после упомянутых событий было крайне необходимо предотвратить повторение таких инцидентов с украинскими воздушными судами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Не могу сейчас не прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Беларуси. По поручению президента Украины правительство приняло протокольное решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Это вынужденное решение, которое направлено исключительно на безопасность украинских граждан и украинской авиации. Ситуация с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска не оставила нам выбора", – сказал глава правительства.
"Воздушное пиратство – ключевое слово, которое звучало из уст международных партнеров Украины. И правительство оперативно приняло все необходимые решения. Видим, что большинство наших европейских партнеров пошли аналогичным путем. Отдельное беспокойство вызывают и причины посадки самолета. Уголовное преследование журналистов за их работу недопустимо и не должно толерироваться в развитом мире", – добавил он.
Напомним, нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко крайне возмутило решение Украины о запрете рейсов в Минск. Поэтому он сделал заявление, в котором намекнул на то, что якобы наше государство виновно в трагедии с рейсом МН17.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Спецслужбы арестовали его в аэропорту во время экстренной посадки рейса "Афины – Вильнюс".
25 мая Кабмин Украины решил, что с полуночи 26 мая наша страна прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с Протасевичем.
После этого Посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.
Помимо Украины, авиаперелеты над территорией Беларуси остановил ряд авиакомпаний ЕС: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).
В свою очередь, Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.