Савченко засветилась на митинге противников вакцинации в Киеве и выступила с заявлением. Видео

Бывший народный депутат Надежда Савченко, оскандалившаяся случаем с фальшивым COVID-сертификатом, засветилась на акции антивакцинаторов в Киеве 3 ноября. Она заявила, что полностью поддерживает участников и их требования.

В то же время отметила, что сама документы о прививках не подделывала. Об этом женщина поделилась в комментарии Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Экс-нардепка заметили среди толпы людей в парке возле Верховной Рады. Она подчеркнула, что ее требования, как и у всех украинцев: иметь право свободно передвигаться по своей стране.

"Это нарушение права на образование, медицину, детство. В дальнейшем власть будет только и нарушать наши права, и их стоит защищать. Это основополагающее, на чем строится цивилизованное государство. Поэтому я здесь за права человека", – сказала Савченко.

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Она подчеркнула, что коронавирусная болезнь существует, однако "производители вакцины и государство не несут ответственности за последствия вакцинации". Следовательно, считает политик, у человека есть право выбора, а не принуждение – вакцинироваться или нет.

Отвечая на вопрос корреспондента о фейковом сертификате по вакцинации, она заявила, что документов не подделывала. А такого документа, как COVID-сертификат, по ее словам, в законодательстве не существует.

Экс-нардеп подчеркнула, что полиция дала слив информации и видео "задержания", после чего начался скандал. Хотя ее возвращение в Украину было 3 октября, а тему "начали поднимать аж 23-го, потому что нужно было запугать народ на примере медийного лица".

Она подтвердила, что ей было вручено подозрение за использование поддельного документа.

"Никаких документов, согласно законодательству Украины, я не подделывала, не покупала, не заказывала и не использовала. Все остальное будет в судах. То, что они хотят нагнать медийную истерию и страх на людей, люди имеют право защищаться и понимать, как это делать. Нет такого документа, как сертификат, ни в одном законе Украины и Конституции. Поэтому дальше все дела будут выиграны в судах", – оправдалась Савченко.

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