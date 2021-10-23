Скандала не будет: Савченко открестилась от покупки подделанных COVID-сертификатов. Видео

Бывшая народный депутат Надежда Савченко прокомментировала скандал вокруг поддельных ковид-сертификатов, с которыми ее и сестру Веру задержали в аэропорту "Борисполь". Она заявила, что не подделывала документі, а вакцинацию назвала антиконституционной. Савченко также обвинила правительство в том, что оно начало вводить для людей "ветеринарную медицину".

Об этом бывшая нардеп сказала в эфире "Украина 24". Савченко подчеркнула, что ни она, ни ее сестра не покупали поддельных сертификатов (чтобы посмотреть видно, доскрольте до конца страницы).

"Шкандаля не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", ㅡ сказала она.

В то же время бывшая нардепша заявила, что карантин противоречат Конституции. По словам Савченко, украинское правительство придумало "какие-то сертификаты", "какие-то прихоти", "какую-то принудительную вакцинацию". Кабмин вместо того, чтобы внедрять "человеческую медицину", когда людей лечат и оказывают медицинскую помощь, переходит к "ветеринарной медицины", когда "животных прививают".

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"Это все профанация. Вся Европа выходит на протесты против принудительной вакцинации и издевательства государств над народом. "Обидление "нас, преобразования нас на животных", ㅡ заявила Савченко.

На прямой вопрос ведущего, вакцинировалась ли Савченко, она заявила, что данные о том, делал ли человек прививки, является информацией о здоровье, которую "никто не вправе разглашать".

Не ответила Савченко и на вопрос о том, имела ли она сертификат о вакцинации. Вместо прямого ответа она сказала, что "такого документа не существует".

"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравним с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки ... Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке ", ㅡ заявила она.

Напомним, в пятницу, 22 октября, бывшего народного депутата Украины Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали на том, что они пытались использовать фальшивые COVID-сертификаты. Поддельные документы сестры показали в международном аэропорту Борисполь. Момент проверки пограничниками COVID-сертификатов сестер Савченко показали на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, по факту использования Надеждой Савченко и ее сестрой поддельных ковид-сертификатов открыто уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.