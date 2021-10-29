Надежде и Вере Савченко вручили подозрение из-за поддельных COVID-сертификатов

Бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных сертификатов вакцинации, с которыми они пытались попасть в Украину. Ранее по факту использования поддельных COVID-документов было открыто уголовное производство.

Об этом в пятницу, 29 октября, на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает фейковые сертификаты.

"Все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", – говорится в сообщении.

Глава МВД также рассказал, что в течение последней недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-19-сертификатов было начато 59 уголовных производств.

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Напомним: Надежду и Веру Савченко подловили на использовании фейковых документов в аэропорту Борисполь. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, они прилетели в Украину из Турции. Было начато уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Сама Савченко прокомментировала скандал вокруг поддельных COVID-сертификатов и заявила, что не подделывала документы, а вакцинацию назвала антиконституционной.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент проверки пограничниками COVID-сертификатов сестер Савченко показали на видео. На нем видно, что работники аэропорта Борисполь проверили документы и выяснили, что в базе таких сертификатов нет.