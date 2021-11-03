В Киеве противники вакцинации устроили митинг и начали перекрывать дороги. Эксклюзивные фото и видео

В среду, 3 ноября, в Киеве стартовала анонсированная акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права.

В то же время активисты перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото, видео и перечень временно заблокированных дорог, доскролльте новость до конца).

Несмотря на дождливую погоду, около 08:00 под стены Верховной Рады пришли несколько сотен человек, далее продолжали подтягиваться еще участники. Большинство было без защитных масок, не соблюдало дистанцию.

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Основными требованиями антивакцинаторов стали права людей, отмена карантинных ограничений и запрет принудительной медицины в Украине.

На плакатах, которые держали в руках активисты, были призывы сказать нет: "Обязательной вакцинации", "COVID-паспортам", "COVID-фашизму", "COVID-геноциду".

Перекрыв дороги возле ВРУ, участники кричали: "Давайте спасать наших людей", "Право на труд без вакцинации", "Имеем право выбирать, жить" и т. д.

Отметим, что поддержку акции выразила бывший нардеп Надежда Савченко, которую недавно вместе с сестрой поймали в аэропорту с фальшивыми COVID-сертификатами.

Лидер антивакцинаторов Остап Стахов призвал людей ходить по пешеходным переходам, таким образом блокируя улицы вокруг здания Верховной Рады.

Правоохранители на акцию против вакцинации сначала не реагировали. Хотя в Мариинском парке наготове стояло несколько автобусов со спецназовцами.

Когда протестующие начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале, там работали только несколько патрульных. Никто участников акции не оттеснял, чтобы разблокировать движение транспорта.

Перечень улиц, которые заблокировали антивакцинаторы:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная");

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой;

ул. Парковая, 35.

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