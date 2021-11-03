В Киеве противники вакцинации устроили митинг и начали перекрывать дороги. Эксклюзивные фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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В Киеве противники вакцинации устроили митинг и начали перекрывать дороги. Эксклюзивные фото и видео

В среду, 3 ноября, в Киеве стартовала анонсированная акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права.

В то же время активисты перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото, видео и перечень временно заблокированных дорог, доскролльте новость до конца).

Несмотря на дождливую погоду, около 08:00 под стены Верховной Рады пришли несколько сотен человек, далее продолжали подтягиваться еще участники. Большинство было без защитных масок, не соблюдало дистанцию.

Видео дня
Акция противников вакцинации от COVID-19 в Киеве

Основными требованиями антивакцинаторов стали права людей, отмена карантинных ограничений и запрет принудительной медицины в Украине.

Участники акции

На плакатах, которые держали в руках активисты, были призывы сказать нет: "Обязательной вакцинации", "COVID-паспортам", "COVID-фашизму", "COVID-геноциду".

Перекрыв дороги возле ВРУ, участники кричали: "Давайте спасать наших людей", "Право на труд без вакцинации", "Имеем право выбирать, жить" и т. д.

Призывы антивакцинаторов

Отметим, что поддержку акции выразила бывший нардеп Надежда Савченко, которую недавно вместе с сестрой поймали в аэропорту с фальшивыми COVID-сертификатами.

Акция антивакцинаторов в Киеве

Лидер антивакцинаторов Остап Стахов призвал людей ходить по пешеходным переходам, таким образом блокируя улицы вокруг здания Верховной Рады.

Сотни людей собрались на акцию, несмотря на дождь

Правоохранители на акцию против вакцинации сначала не реагировали. Хотя в Мариинском парке наготове стояло несколько автобусов со спецназовцами.

Когда протестующие начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале, там работали только несколько патрульных. Никто участников акции не оттеснял, чтобы разблокировать движение транспорта.

Перечень улиц, которые заблокировали антивакцинаторы:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");

  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);

  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;

  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная");

  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;

  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;

  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;

  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой;

  • ул. Парковая, 35.

Карантинные правила в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с 1 ноября в Киеве ввели усиленные карантинные ограничения из-за попадания столицы в "красную" зону. На улицах, в транспорте, ТРЦ и других заведениях у людей стали проверять наличие документов о вакцинации или отсутствии COVID-19. Копы выписывали штрафы, а киевляне и гости столицы устроили ажиотаж возле пунктов вакцинации, стараясь как можно быстрее привиться или сделать ПЦР-тест.

  • Такие же рейды в столице продолжились и 2 ноября. Правоохранители потребовали у пассажиров и посетителей предъявить COVID-сертификат или другие документы, не обошлось и без скандалов.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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