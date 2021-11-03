В Киеве противники вакцинации устроили митинг и начали перекрывать дороги. Эксклюзивные фото и видео
В среду, 3 ноября, в Киеве стартовала анонсированная акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права.
В то же время активисты перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото, видео и перечень временно заблокированных дорог, доскролльте новость до конца).
Несмотря на дождливую погоду, около 08:00 под стены Верховной Рады пришли несколько сотен человек, далее продолжали подтягиваться еще участники. Большинство было без защитных масок, не соблюдало дистанцию.
Основными требованиями антивакцинаторов стали права людей, отмена карантинных ограничений и запрет принудительной медицины в Украине.
На плакатах, которые держали в руках активисты, были призывы сказать нет: "Обязательной вакцинации", "COVID-паспортам", "COVID-фашизму", "COVID-геноциду".
Перекрыв дороги возле ВРУ, участники кричали: "Давайте спасать наших людей", "Право на труд без вакцинации", "Имеем право выбирать, жить" и т. д.
Отметим, что поддержку акции выразила бывший нардеп Надежда Савченко, которую недавно вместе с сестрой поймали в аэропорту с фальшивыми COVID-сертификатами.
Лидер антивакцинаторов Остап Стахов призвал людей ходить по пешеходным переходам, таким образом блокируя улицы вокруг здания Верховной Рады.
Правоохранители на акцию против вакцинации сначала не реагировали. Хотя в Мариинском парке наготове стояло несколько автобусов со спецназовцами.
Когда протестующие начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале, там работали только несколько патрульных. Никто участников акции не оттеснял, чтобы разблокировать движение транспорта.
Перечень улиц, которые заблокировали антивакцинаторы:
ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");
пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная");
перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;
перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой;
ул. Парковая, 35.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 1 ноября в Киеве ввели усиленные карантинные ограничения из-за попадания столицы в "красную" зону. На улицах, в транспорте, ТРЦ и других заведениях у людей стали проверять наличие документов о вакцинации или отсутствии COVID-19. Копы выписывали штрафы, а киевляне и гости столицы устроили ажиотаж возле пунктов вакцинации, стараясь как можно быстрее привиться или сделать ПЦР-тест.
Такие же рейды в столице продолжились и 2 ноября. Правоохранители потребовали у пассажиров и посетителей предъявить COVID-сертификат или другие документы, не обошлось и без скандалов.