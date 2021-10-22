Надежду и Веру Савченко поймали в аэропорту с подделками COVID-сертификатов: момент проверки показали на видео

В пятницу, 22 октября бывшего народного депутата Украины Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали на том, что они пытались использовать фальшивые COVID-сертификаты. Поддельные документы сестры предъявили в международном аэропорту Борисполь.

Момент проверки пограничниками COVID-сертификатов сестер Савченко показали на видео, которое обнародовала ТСН. Как видно из кадров, работники аэропорта Борисполь проверили документы и выяснили, что в базе таких сертификатов нет. Во время разговора с Савченко пограничники были вежливыми, корректно выполняя свою службу (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Сама же Савченко в беседе с работниками аэропорта сначала сказала, что вообще не знает, что такое приложение "Дія", а затем заявила, что не собирается его устанавливала себе на телефон, так как считает незаконным сбор документов, который в нем требуется.

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После того как пограничники сказали, что вызвали работников национальной полиции, Надежда Савченко отправилась "в туалет и покурить".

За использование поддельного COVID-сертификата Надежде Савченко может грозить арест до полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, по факту использования Надеждой Савченко и ее сестрой поддельных ковид-сертификатов открыто уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.