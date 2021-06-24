Зеленский ввел в силу санкции СНБО: под удар попали российские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом (№265/2021) ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и продлил санкции против 312 физических и 103 юридических лиц. Среди них – российские СМИ и их представители.

Документ был обнародован на сайте Офиса президента в четверг, 24 июня. Отметим, что решение СНБО касательно персональных и экономических ограничительных мер было принято на заседании 18 июня.

Перечень физических и юридических лиц, по которым Украина ударила санкциями:

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