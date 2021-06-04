Спецслужбы проверят 134 украинца, которые находятся под санкциями США, – Данилов

Украинские спецслужбы проверят всех 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

В частности, будет выяснено на основании чего украинцы оказались под санкциями, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 4 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, 130 украинцев находятся под санкциями Минфина, а 4 – Государственного департамента.

"В США есть несколько институтов, которые вводят непосредственно санкции в отношении граждан других стран, один из них это Минфин. Сейчас под санкциями Минфина находятся 130 граждан Украины. Сейчас проверяется МВД, когда они стали гражданами Украины, какие у них есть для этого основания и документы. Кроме того, есть отдельный перечень, еще четыре гражданина, которые по другой институции, от Госдепа, получили санкции", – сказал Данилов.

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Он добавил, что этим вопросом будет заниматься Служба безопасности Украины, Кабинет министров и Служба внешней разведки – по каждому из 134 граждан будет сделана тщательная проверка.

Напомним: 11 января США ввели санкции против 7 человек, среди которых нардепы Александр Дубинский и Андрей Деркач, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс-нардеп Александр Онищенко и другие.

Про главные решения, принятые по заседании СНБО 4 июня, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Данилов заявил, что Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и украинской полуострова Крым.