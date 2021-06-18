Под санкции СНБО попали лица, причастные к разработке вируса NotPetya

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к кибератаке на Украину. Речь идет о вирусе NotPetya.

Об этом на брифинге 18 июня, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что все фигуранты причастны к разработке вредоносной программы.

"Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya", – пояснил он.

Данилов добавил, что попавшие под ограничительные меры люди и компании осуществляли модерацию и организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

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Также сегодня СНБО ввел полный пакет санкций против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Напомним, что в июне 2017 года во время атаки 27 июня вирус, который назвали Petya, поразил компьютерные системы государственных и коммерческих предприятий: "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентра", "Киевстара", Vodafone, Lifecell, канала ATR, "Укрзалізниці", Киевского метрополитена, аэропорта "Борисполь", "Укргаздобычи" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральное разведывательное управление США обнародовало отчет, в котором говорилось, что к кибератаке на Украину были причастны российские военные хакеры. Также были обнародованы имена и фото фигурантов.

По данным американской разведки, вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).