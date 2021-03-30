С Тупицкого сняли госохрану, но дали другую
С уволенного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого сняли государственную охрану.
Об этом "Українським Новинам" рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Он пояснил, что охрану сняли, так как Тупицкий больше не является председателем суда.
"С Тупицкого снята государственная охрана, как с главы Конституционного Суда Украины. Закон о государственной охране органов государственной власти и должностных лиц предусматривает, что лица, которые были охраняемыми и потеряли статус субъектов, подлежащих государственной охране...за этим человеком еще на протяжении года сохраняется государственная охрана", – сказал Вениславский.
Поясним, что Тупицкого лишили госохраны, но в течение одного года он будет сохранять статус охраняемого лица. Ему будет предоставлен другой состав УГО, который будет работать в другом формате, нежели когда Тупицкий возглавлял КСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого, а также Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.
Глава страны после подписания указа об увольнении судей заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.
В "Слуге народа" решение действующего главы государства считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.
Позже Тупицкий заявил, что указ Зеленского, отменяющий указ беглого президента Виктора Януковича о его назначении, якобы "противоправный и незаконный".
Напомним, что в ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда его отстраненного главу Тупицкого.
Позже Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову на сотрудников государственной охраны, которые не пускали его на рабочее место.
Также Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Украины о своем отстранении.