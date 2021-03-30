З Тупицького зняли держохорону, але дали іншу

Зі звільненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького зняли державну охорону.

Про це "Українським Новинам" розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський. Він пояснив, що охорону зняли, оскільки Тупицький більше не є головою суду.

"З Тупицького знята державна охорона як з голови Конституційного Суду України. Закон про державну охорону органів державної влади та посадових осіб передбачає, що особи, які були охоронюваними і втратили статус осіб, які підлягають державній охороні ... то за цією особою ще протягом року зберігається державна охорона", – сказав Веніславський.

Пояснимо, що Тупицького позбавили держохорони, але протягом одного року він буде зберігати статус особи, що охороняється. Йому буде наданий інший склад УДО, який працюватиме в іншому форматі, ніж коли Тупицький очолював КСУ.

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