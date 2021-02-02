Тупицкий подал в суд из-за указа Зеленского

Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Украины о его отстранении.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, иск был получен 1 февраля 2021 года.

"1 февраля 2021 года, в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия", – сказано в сообщении.

Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами т.н. "ДНР").

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца.

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