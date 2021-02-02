Тупицкий подал в суд из-за указа Зеленского
Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Украины о его отстранении.
Как сообщает пресс-служба ВСУ, иск был получен 1 февраля 2021 года.
"1 февраля 2021 года, в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия", – сказано в сообщении.
Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами т.н. "ДНР").
29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Судья Тупицкий 6 января улетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле, пребывание на которой стоит 300 тысяч гривен в сутки.
Вскоре Тупицкий опроверг названную стоимость своего отпуска и опубликовал документы. Однако и в них нашли несоответствие. В Украину отстраненный глава КСУ вернулся 13 января.
В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда его отстраненного главу Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову на сотрудников государственной охраны, которые не пускали его на рабочее место.