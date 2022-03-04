Россияне запустили новый нелепый фейк о Зеленском: в Офисе президента ответили лжецам

В России продолжают нагло врать о том, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. Но в отличие главы РФ Владимира Путина, который прячется от своих граждан в бункере на Алтае, Зеленский остается в столице, продолжает управлять обороной государства и поддерживает связь с международными партнерами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. "Очередной фейк. Казалось бы, сколько можно. Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически. На этот раз вранье распространил субъект, занимающий должность "спикера российского парламента". Ну если господин Володин в очередной раз решил показать себя большим знатоком инсайдов, позволим ему в очередной раз прикрепить на себя соответствующую табличку большого лжеца", – сказал он.

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Подоляк посоветовал Володину научиться пользоваться информацией и перестать увлекаться "мифами, сказками и анекдотами", чтобы в дальнейшем не делать таких лживых заявлений. "Президент Зеленский, еще раз повторим, находится в столице Украины, управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам", – добавил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным The Times, на жизнь президента Украины Владимира Зеленского за неделю войны было совершено минимум три покушения. На это "задание" было собрано более 400 наемников РФ, в основном вагнеровцы и кадыровцы. Но в итоге враг был разбит.

Накануне также стало известно, что во двор дачи президента упал обломок ракеты. До войны он проживал там вместе с семьей. Зеленский не пострадал, ведь находится в другом месте. Но это событие он прокомментировал коротко: "Мимо".

Российские пропагандисты с самого начала войны едва ли не каждый день кричат о том, что Зеленский якобы сбежал из Украины – то в Польшу, то во Львов, то был эвакуирован на американском самолете. Но бредни врагов не имеют ничего общего с действительностью.

Президент еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ заявил, что не покинет Киев и будет защищать Украину. Хотя даже западные СМИ писали о том, что Зеленскому предлагали эвакуацию из столицы, но президент отказался – он остается в столице, руководит государством и его обороной, регулярно дает брифинги, встречается с иностранными журналистами.

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