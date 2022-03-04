На жизнь Зеленского покушались уже три раза за неделю войны – The Times

На жизнь президента Украины Владимира Зеленского за неделю войны было совершено минимум три покушения. Москва не оставляет попыток любой ценой захватить и столицу Украины, и все государство.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, приказ ликвидировать президента Украины получили две группировки. Общая численность группировки наемных убийц превысила 400 наемников РФ.

Одна из них сформирована из наемников частной военной компании Вагнера. Их перебросили пять недель назад из Африки. Перед ЧВК Вагнера поставлена задача "обезглавить" правительство Зеленского. За это, по данным The Times, Кремль посулил им солидное вознаграждение.

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Вторую группу наемных убийц, отправленных для ликвидации Зеленского, сформировали из бойцов чеченского спецназа. По личной просьбе Путина Рамзан Кадыров еще в начале февраля создал в Грозном ударный батальон для убийства Зеленского, во главе которого был поставлен помощник Кадырова Даниил Мартынов.

Совершить задуманное убийцам помешали сливы, полученные украинской стороной из ФСБ - от офицеров, у которых осталась честь и совесть, и которые не поддерживают развязанную Путиным войну в Украине.

"Наемники Вагнера в Киеве понесли потери во время своих попыток и, как говорят, были встревожены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, что это "жутко", насколько хорошо проинформирована служба безопасности Зеленского", - утверждает издание.

По данным The Times, одно из покушений на Зеленского было совершено в прошлую субботу на окраине Киева. Украинские силовик сработали на опережение - и ликвидировали группу чеченских убийц. Они были "ликвидированы" на подступах к Гостомелю вместе с 1,5 тысячной группой чеченских боевиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кадыровцев, которые ехали напасть на Зеленского, уничтожили под Гостомелем. Об этом стало известно 1 марта. Позже появилось видео уничтожения колонны и зачистки остатков оккупантов.

Общие потери оккупантов к началу 8 дня войны, по данным украинского Генштаба, составили 9166 солдат, уничтожено более 900 ББМ.