В Киеве пьяный мужчина ходил по территории ЖК с автоматом в руках. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который ходил в одном из жилых комплексов с автоматом в руках. Дома у нарушителя обнаружили еще оружие и патроны.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства инцидента установят правоохранители.

Что отломим

Так, в понедельник, 20 апреля, около 23:10 часов в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит вооруженный мужчина.

Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель с признаками опьянения, который арендует жилье в этом комплексе.

"Во время обыска из дома полицейские изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также вероятно наркотические вещества. Сейчас изъятое направлено на экспертизу", – уточнили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!