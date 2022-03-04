Во двор дачи Зеленского в Конча-Заспе упал обломок ракеты: президент прокомментировал. Фото

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Во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе упал обломок ракеты. В мирное время глава государства проживал там с семьей.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Сам Зеленский не пострадал, так как находится в другом месте.

"Мимо", – прокомментировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, дача третьего президента Украины Виктора Ющенко в Карпатах заброшена, на месте домиков руины.