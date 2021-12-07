Россия все еще наращивает войска на границе с Украиной – Пентагон

В Министерстве обороны США 6 декабря в очередной раз обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Она, как отмечает американская сторона, характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны Российской Федерации.

Тему на встрече с руководителями американского оборонного ведомства поднял глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом рассказал спикер Джон Кирби, передает "Укринформ".

По его словам, министр обороны присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, чтобы пообщаться о ситуации в украинском государстве и западной части России.

Среди них были глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, а также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

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"Мы продолжаем видеть дополнительный военный потенциал, который российский президент Путин продолжает увеличивать в западной части своей страны и вокруг Украины", – очертил выводы представителей Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что не будет вдаваться в детали по оценкам ситуации со стороны разведки.

В то же время подчеркнул, что Ллойд Остин вместе с военным и политическим руководством США подробно проинформирован о том, что происходит вокруг Украины.

Ранее глава Пентагона заверил, США продолжат делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Издание Financial Times написало, что Штатам удалось убедить своих европейских союзников в том, что РФ действительно может прибегнуть к атаке на украинские территории. Для этого американцы поделились с партерами разведывательными данными.

Со своей стороны The Guardian, ссылаясь на американского топ-чиновника, отметило, что США готовы также направить войска на восточные границы НАТО в случае вторжения России в Украину.

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