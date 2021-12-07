Россия все еще наращивает войска на границе с Украиной – Пентагон
В Министерстве обороны США 6 декабря в очередной раз обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Она, как отмечает американская сторона, характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны Российской Федерации.
Тему на встрече с руководителями американского оборонного ведомства поднял глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом рассказал спикер Джон Кирби, передает "Укринформ".
По его словам, министр обороны присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, чтобы пообщаться о ситуации в украинском государстве и западной части России.
Среди них были глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, а также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.
"Мы продолжаем видеть дополнительный военный потенциал, который российский президент Путин продолжает увеличивать в западной части своей страны и вокруг Украины", – очертил выводы представителей Пентагона Джон Кирби.
Он отметил, что не будет вдаваться в детали по оценкам ситуации со стороны разведки.
В то же время подчеркнул, что Ллойд Остин вместе с военным и политическим руководством США подробно проинформирован о том, что происходит вокруг Украины.
Ранее глава Пентагона заверил, США продолжат делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься в случае полномасштабного вторжения российских войск.
Издание Financial Times написало, что Штатам удалось убедить своих европейских союзников в том, что РФ действительно может прибегнуть к атаке на украинские территории. Для этого американцы поделились с партерами разведывательными данными.
Со своей стороны The Guardian, ссылаясь на американского топ-чиновника, отметило, что США готовы также направить войска на восточные границы НАТО в случае вторжения России в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 декабря состоятся переговоры в формате видеозвонка между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.
Американский лидер отметил, что это будет долгий разговор с российским коллегой, в том числе и об Украине. А в Кремле поспешили заявить, что прямого эфира такой встречи не будет.