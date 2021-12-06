Песков – о переговорах Байдена и Путина: никакого прямого эфира не будет

Переговоры главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена во вторник, 7 декабря, состоятся тет-а-тет. Это будет беседа по защищенной видеосвязи и о прямой трансляции речи не идет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

"Конечно, никакого прямого эфира не будет. Первые кадры в видеоформате обязательно покажем, но разумеется только первые. Но дальше все общение будет в закрытом режиме", – поспешил заверить спикер Кремля.

Он подчеркнул, что беседа между Путиным и Байденом ожидается как "достаточно обстоятельная и продолжительная" конференция по защищенной видеосвязи.

Видео дня

Первые кадры с "видеовстречи" двух президентов в Кремле обещают опубликовать около 18:00 вторника по московскому времени.

Позже Песков добавил, что в ходе переговоров Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также и инициативу главы РФ о гарантиях безопасности.

Спикер Кремля также прокомментировал вопрос об участии делегаций в видеозвонке. Он отметил, что это будет разговор непосредственно двух президентов.

"Путин перед каждыми серьезными переговорами проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств. Все фигуранты наших двусторонних отношений постоянно на связи с президентом России. Но не могу сказать, кто будет рядом с Байденом", – заключил Песков.

По данным агентства, пресс-служба Кремля даст сообщение по итогам переговоров. Пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос, ожидается ли заявление российского лидера по итогам встречи. По его словам, при необходимости будет организован конференц-кол для журналистов, но пока этого в планах нет.

Напомним: Джо Байден выразил желание обсудить урегулирование ситуации на Донбассе сразу с двумя президентами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Он заверил, что на переговорах с главой России подчеркнет свою обеспокоенность военными действиями страны-агрессора на границе с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Financial Times написало, что США смогли убедить страны-члены Европейского Союза в том, что Россия готовит вторжение на территории Украины. Одним из таких государств стала Германия. Со своими союзником американцы поделились разведданными.