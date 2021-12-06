США направят войска на восточные границы НАТО в случае вторжения РФ в Украину – The Guardian

США, в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину, направят своих солдат на восточный фланг НАТО. В качестве предупреждения Москве Вашингтон может ввести санкции.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В то же время американский лидер Джо Байден намерен дать понять президенту страны-агрессора Владимиру Путину, что не исключит возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"Если бы Путин двинулся туда (в Украину – ред.), со стороны восточных фланговых союзников будет все больше запросов и положительный ответ со стороны Соединенных Штатов о дополнительных силах, возможностях и учениях, которые должны проводиться там для обеспечения безопасности", – пояснил чиновник.

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Он добавил, что Вашингтон не намерен сосредоточить свое внимание только на военной силе. Другими мерами будут поддержка Вооруженных сил Украины, санкции и поддержка союзников по НАТО.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о подготовке наихудшего санкционного пакета против России на случай ее агрессии в Украине. В частности, речь идет об отключении от межбанковской системы SWIFT.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 7 декабря должны состоятся переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые будут проходить в режиме видеосвязи.