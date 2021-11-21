Россия стягиванием войск пытается поднять ставки на переговорах, – Данилов

Стягиванием войск к границе с Украиной Россия пытается максимально поднять ставки в предстоящих переговорах. Однако наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

Об этом заявил Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сената США на Halifax International Security Forum, сообщила пресслужба СНБО. Стороны обсудили ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе.

Так, Данилов считает, что недавние действия России, в частности, публикация министром МИД РФ дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже нет". Секретарь СНБО подчеркнул, что российское руководство "понимает только язык силы", поэтому для Украины важна поддержка партнеров, прежде всего США, Канады и Великобритании.

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Также Данилов поблагодарил США за оказанную нашей стране помощь, в частности, в военной сфере, отметив при этом, что "настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами", говоря о совместных военных учениях и работе иностранных военных инструкторов в Украине.

Стороны также коснулись вопроса "Северного потока – 2". Секретарь СНБО подчеркнул, что газопровод не является экономическим проектом, – "это энергетическое оружие РФ против Украины и всей Европы".

Делегация США заверила украинцев в неизменности поддержки Украины и выразила готовность в дальнейшем оказывать нашей стране необходимую помощь для противодействия российской гибридной агрессии.

Еще в конце октября Данилов предупредил, что Украину ждут несколько тяжелых месяцев из-за пролонгации закона об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он считает, что у России нет желания закончить войну на Донбассе, она хочет вносить свои изменения в закон об ОРДЛО.

"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", – сказал Данилов.

Также Секретарь СНБО считает главной ошибкой всех украинских властей то, что ни одна из них не занималась газотранспортной системой Украины и ее энергоэффективностью. Поэтому Россия может в любое время использовать против нас свое энергетическое орудие.

"Они ехали в Москву, договаривались о каких-то закрытых соглашениях, вместо того, чтобы сделать международный консорциум, в котором должны принимать участие те, кто транспортирует, добывает, пользуется этим продуктом", – сказал он.

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