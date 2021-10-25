Данилов о ситуации на Донбассе: нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев

Украину ждут несколько тяжелых месяцев из-за пролонгации закона об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. У России нет желания закончить войну на Донбассе.

Об этом для "РБК-Украина" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что Москва хочет вносить свои изменения в закон об ОРДЛО.

"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что не видит аргументов, почему президент РФ должен прекратить войну. Данилов пояснил, что, используя Донбасс, Путин ведет игру по дестабилизации ситуации не только на территории нашей страны. Главе Кремля нужны куда большие территории, а точнее Европа.

Видео дня

"Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", – говорил Данилов.

Ранее СНБО выпустил глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с агрессией России. В документе объясняется, чем нужно заменять фейковые или клишированные выражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОПУ рассказали, что страна-агрессор Россия не проявляет желания участвовать в саммите в "нормандском формате" по урегулированию войны на Донбассе. Напомним, в нем должны быть задействованы представители Украины, РФ, Франции и Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 11 октября провели переговоры сначала с Владимиром Зеленским, а после – с Владимиром Путиным. Речь шла об урегулировании конфликта на Донбассе.