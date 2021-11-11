Никто не занимался энергоэффективностью: Данилов указал на главную ошибку украинских властей

Со времен независимости ни одна власть нашего государства не занималась газотранспортной системой Украины и ее энергоэффективностью. Поэтому Россия может в любое время использовать против нас свое энергетическое орудие.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 11 ноября. Политики же, по его словам, заботились о собственных карманах (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

По мнению Данилова, это была стратегическая ошибка всех властей Украины.

"Начиная с 1991 года все руководители Украины, когда речь шла о нашей газотранспортной системе, заботились о собственном кармане. Они ехали в Москву, договаривались о каких-то закрытых соглашениях, вместо того, чтобы сделать международный консорциум, в котором должны принимать участие те, кто транспортирует, добывает, пользуется этим продуктом. Это была стратегическая ошибка нашего государства всех властей – когда говорят, что кто-то один виноват – нет. Так случалось, что все молчали", – сказал он.

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По словам секретаря СНБО, для Украины является вызовом то, что Российская Федерация может использовать против нас свое энергетическое орудие. Поэтому, как он заметил, мы должны "прекратить делать нервы государству".

"Промышленность не способна выдержать нынешние цены на энергоносители, потому что ее энергоэффективностью не занимались. Никакой перестройки, энергоэффективности, только частные владельцы у себя что-то считали и делали", – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" в октябре сократил транзит газа через Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 19%. И это в ситуации, когда в большинстве стран ЕС хранилища голубого топлива остаются полупустыми.