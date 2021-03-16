В Британии не нашли причин останавливать вакцинацию AstraZeneca

В Великобритании заявили, что продолжат вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, невзирая на то, что некоторые страны в Евросоюзе приостановили иммунизацию.

Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, отметив безопасность вакцины, передает Reuters.

"MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам. – Ред.) – один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации", – подчеркнул глава британского правительства.

Чиновник уверен в необходимости данной кампании.

"Приятно видеть, что она разворачивается с такой скоростью по всей Британии", – отметил Джонсон.

Напомним, что часть стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Позже в AstraZeneca отреагировали на опасения стран ЕС и ее приостановку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения призвали вакцинироваться препаратом AstraZeneca, несмотря на то, что некоторые страны приостановили процесс прививок.