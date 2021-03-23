Российская партия собралась открыть офис на Донбассе: в МИД отреагировали

На Донбассе впервые за все время оккупации российская партия собралась открыть свое представительство – офис "Справедливой России – За правду" в Донецке. В Министерстве иностранных дел Украины такое намерение рассматривают как еще одно доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Он отметил, что российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания сейчас неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле.

Отметим, что накануне глава фракции "Справедливой России" в нелегитимной Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе. Об этом стало известно из сообщения на ее сайте.

Кроме того, отмечалось, что в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А также, что он якобы будет "содействовать в получении российского гражданства и реализации "избирательных прав" лиц с российским паспортом".

По словам Олега Николенко, после незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов.

"Заявленная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан РФ" (жителей временно оккупированных территорий) грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму", – подчеркнул он.

Представитель МИД напомнил: Украина уже не раз заявляла, что не признает легитимность таких голосований.

"РФ наконец должна начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", – подытожил Николенко.

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