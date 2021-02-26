Резников заявил о необходимости 'охлаждения' в ОРДЛО

Вице-премьер-министн – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что Украина имеет перечень условий, при которых проведение выборов в ОРДЛО станет возможным.

В то же время отметил, что в ближайшие месяцы перспективы такого процесса не будет, так как "пока не видно движения вооруженных сил РФ в направлении российско-украинской границы". Об этом он рассказал в кулуарах заседания Совета развития общин и территорий в Киеве, передает УНИАН.

"Если не провести демилитаризацию и разоружение незаконных вооруженных формирований и не взять под контроль границу, то нет смысла проводить выборы, потому что тогда существует стопроцентная гарантия военного вооруженного конфликта", – прежде всего сказал Резников.

Ссылаясь на экспертные заключения, он добавил, что выборы после войны в странах молодой демократии стоит делать не раньше, чем через два года. А в странах с устоявшейся демократией – минимум через год.

"Должен пройти процесс "охлаждения", и только тогда можно проводить", – подчеркнул министр, добавив, что местные выборы на деоккупированных территориях должны проходить по украинскому законодательству и международным стандартам.

По его словам, если Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое проводит мониторинг любых выборов, хочет приехать и промониторить такой процесс, то сначала направляет на территорию так называемую оценочную миссию, в том числе офицеров безопасности, которые дают заключение, безопасно ли там находиться наблюдателям этой миссии.

"Они берут письменное заявление от правительства, что оно гарантирует им безопасность. Украинское правительство никогда в жизни не даст гарантий безопасности, если мы не будем контролировать эти территории и не будем уверены, что там есть общественный порядок. Вот предпосылки. При наступлении всех этих условий – а они точно настанут – мы готовы будем там как Украина проводить выборы", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, член украинской делегации на переговорах в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия начала говорить о проведении на оккупированной территории Донбасса голосования на выборах в нелегитимную Госдуму РФ в сентябре 2021 года.