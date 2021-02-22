В России заговорили об участии жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму

В Российской Федерации в последнее время начались активные разговоры о проведении на оккупированной территории Донбасса голосования на выборах в Государственную Думу России в сентябре 2021 года.

Об этом написал член украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш на своей странице в Facebook. По его мнению, именно с этим связана недавняя информация начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова о том, что российские паспорта якобы уже получили 639 тыс. жителей ОРДЛО.

"Интересно, что всего три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко на "интеграционном форуме "Русский Донбасс" заявил, что российское гражданство получили "уже более 400 тысяч граждан "ДНР"-"ЛНР". То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет", – уточнил Гармаш.

Журналист привел более раннюю статистику из российских источников, согласно которой за 8 месяцев 2020 года РФ якобы "выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тысячи паспортов".

"254 тысячи – за 8 месяцев! Очевидно, что выдать 150 тысяч за три недели россияне не могли... К этому же склоняются и мои донецкие источники, которые не наблюдают резкой активизации раздачи российских паспортов. Значит главный ростовский милиционер – лжет", – заявил Гармаш.

По его мнению, мотивом является возможное проведение голосования на выборах в Госдуму России в ОРДЛО.

"...оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически, полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, – проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы", – сказал журналист.

По его словам, "до сентября еще полгода – за это время они (оккупационные власти, – ред.) могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за единороссов, или другие, нужные Путину партии… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…" – подчеркнул Гармаш.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Гармаша, Россия спровоцировала обострение на Донбассе, так как не смогла добиться от Украины политических уступок. Таким образом агрессор отвлекает внимание от внутренних проблем страны на внешний фронт, одновременно понижая свои траты на содержание ОРДЛО.