Російська партія зібралася відкрити офіс на Донбасі: у МЗС відреагували

На Донбасі вперше за весь час окупації російська партія зібралася відкрити своє представництво на цих територіях – офіс "Справедливої Росії – За правду" в Донецьку. У Міністерстві закордонних справ України такий намір розглядають як ще один доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування нині непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного й електорального поля.

Зауважимо, що напередодні глава фракції "Справедливої Росії" у нелегітимній Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна повноважним представником партії на окупованому Донбасі. Про це стало відомо із повідомлення на її сайті.

Крім того, зазначалося, що в Донецьку планується відкриття представницького центру, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. А також, що він нібито "сприятиме в отриманні російського громадянства та реалізації "виборчих прав" осіб із російським паспортом".

За словами Олега Ніколенка, після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії розгледіли можливість отримання політичних дивідендів.

"Задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії" сприяти реалізації виборчих прав "громадян РФ" – мешканців тимчасово окупованих територій – грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Останнім часом у Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми", – наголосив він.

Речник МЗС нагадав: Україна вже не раз заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань.

"РФ має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права", – підсумував Ніколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: