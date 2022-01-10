Родственники-миллионеры, удача в лотерее и потеря биткоинов: в какие скандалы попадали нардепы из-за денег

Народные депутаты Верховной Рады Украины регулярно попадают в скандалы из-за финансов. Основной проблемой таких инцидентов являются несостыковки в официальных доходах народных избранников из их реальным финансовым состоянием.

Нардепы же оправдываются в таких ситуациях родственниками-миллионерами, удачей в лотерее и тому подобное. OBOZREVATEL собрал ТОП-5 депутатов, которые попадали в такие скандалы.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, который недавно стал владельцем "4 канала", утверждает, что приобретение активов вещателя произошло "без каких-либо посторонних лиц" и без участия Офиса президента. "4 канал" сначала якобы купили его родители, после чего подарили политику.

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"Я сам юрист, поэтому решил совершить такой порядок сделки", – рассказал он, отказавшись назвать сумму сделки.

В то же время, согласно декларации депутата, общая стоимость "подарка в неденежной форме" составила 4,5 миллиона гривен.

Ковалев объяснил, что выбрал именно "4 канал", поскольку он "достаточно мощный" и "распространяет вещание на всю Украину". Переговоры, по его словам, продолжались почти год.

Следует отметить, что "4 канал" вполне можно назвать оппозиционным к власти. К примеру, президента Владимира Зеленского и его команду в программе "Засланцы" постоянно критикует политик Борислав Береза. Со своей стороны, Ковалев отметил, что не будет инициировать закрытие подобных программ, хотя будет общаться по поводу дальнейшего будущего всех продуктов с коллективом канала.

Андрей Клочко, который после избрания в Раду задекларировал отсутствие собственного жилья, оказался сыном 70-летней киевлянки, которая стала владелицей квартиры, дома и земельных участков в столице общей стоимостью в 14,5 млн грн. Особый интерес у общественности вызвал тот факт, что все эти покупки были сделаны уже во время парламентской каденции ее наследника.

Сам парламентарий объяснил это тем, что его сестра успешно занимается бизнесом и сделала дорогой подарок их маме. Он подчеркнул, что не любит вмешиваться в финансовые вопросы своей семьи.

В самой партии "Слуга народа" сразу поверили своему коллеге и указали, что если бы у них возникли сомнения в причастности Клочко к коррупции, он бы немедленно был исключен из рядов монобольшинства.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со своей стороны заявил, что обвинения народного депутата Андрея Клочко в покупке дорогостоящей недвижимости своей матери незаконным путем, лишены оснований. По мнению парламентария, на этот вопрос должны ответить антикоррупционные органы, так как сам Клочко уже дал "вполне исчерпывающие пояснения".

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин осенью 2021 года заявил о пропаже у него криптовалюты. По его словам, в апреле у него украли автомобиль, в котором находилась и флешка – так называемый "холодный кошелек" с биткоинами.

Это произошло как раз в тот период, когда НАПК проверяло декларации нардепов и других чиновников на наличие там недостоверной или неподтвержденной информации. А, как известно, за непредоставление необходимых данных их могут привлечь к ответственности.

В частности, по информации СМИ, потеря биткоинов Гурина произошла в тот момент, когда возникла необходимость подтвердить их наличие.

В декларации политика за 2020 год были упомянуты 42 единицы криптовалюты на сумму 22 528 000 грн, которыми владела его жена Мария Салтыкова. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверили документ и сообщили, что Гурин не предоставил никакие бумаги, подтверждающие достоверность наличия биткоинов.

Нардеп от партии "Слуга народа", заместитель главы комитета по правоохранительной деятельности Максим Павлюк в прошлом году задекларировал 1 939 868 гривен как выигрыш в лотерею. Почти 2 миллиона гривен поступили к нему на счет в один день (26 января 2021 года), однако шестью платежами от разных фирм.

Компании, которые перечисляли деньги народному избраннику, имеют одного собственника и одинаковые юридические адреса, хотя названия фирм разные. Ранее в электронной декларации Павлюка уже была запись о подобном выигрыше, но меньшем – на 900 тысяч гривен.

Народный депутат Украины Анна Скороход утверждает, что лишилась доступа к криптокошелькам с токенами Bitcoin, Ethereum и Ethereum classic, совокупная стоимость которых по нынешнему курсу превышает 94 млн грн.

В декларации за 2020 года Скороход указала наличие у нее: 44 монет Bitcoin (почти 77,9 млн грн); 130 токенов Ethereum (16,3 млн грн); 135 единиц Ethereum classic (219,8 тыс. грн).

Однако она не смогла подтвердить НАПК свое право собственности на криптовалюту. По словам политика, она не знает, как это сделать. К тому же, депутат утверждает, что все операции с токенами осуществлял ее бывший муж Алексей Алякин, а после развода он забрал ключи к кошелькам. Сейчас нардеп не может получить к ним доступ.

Напомним, в 2021 году ряд народных депутатов из самой большой фракции Верховной Рады "Слуга народа" стали фигурантами очень громких скандалов. В частности, отличились аж 30 народных избранников пропрезидентской партии, а некоторые из них попадали в скандальные истории несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" уже три месяца ведутся разговоры о переименовании политсилы. Причиной таких планов стало падение рейтингов и скандалы вокруг ее членов. На вопрос, какие возможны варианты нового названия, источники рассказали: "Что угодно с фамилией Зеленский".