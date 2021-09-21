Арахамия о миллионной недвижимости матери нардепа Клочко: это их семейные дела

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. заявил, что обвинения народного депутата Андрея Клочко в покупке дорогостоящей недвижимости своей матери незаконным путем, лишены оснований. По мнению парламентария, на этот вопрос должны ответить антикоррупционные органы, так как сам Клочко уже дал "вполне исчерпывающие пояснения".

В комментарии украинской прессе в стенах парламента, Арахамия указал, что его коллега не единственный ребенок в семье. Поэтому приобрести дорогую недвижимость маме в подарок могла и сестра оскандалившегося нардепа, передает "Цензор. Нет".

"Взрослый человек, который вместе с супругом занимается бизнесом, может купить матери что угодно, верно? Будь у меня успешный брат-бизнесмен, который бы купил нашей маме что-нибудь дорогое, вы бы тоже обвиняли в этом меня?", – обратился лидер "слуг" в парламенте к журналистам.

Видео дня

Также он добавил, что лично говорил на эту тему с Клочко, который после нашумевшего брифинга был достаточно обижен многочисленными обвинениями и подозрениями в его адрес.

"Там нет никакой "зрады" ... Я его спрашивал об этом, – он тогда утром вышел на брифинг и был очень обижен из-за этих обвинений, что он кому-то что-то подарил.. Андрей дал по этому поводу комментарии", – заключил Арахамия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: