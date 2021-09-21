Арахамия о миллионной недвижимости матери нардепа Клочко: это их семейные дела
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. заявил, что обвинения народного депутата Андрея Клочко в покупке дорогостоящей недвижимости своей матери незаконным путем, лишены оснований. По мнению парламентария, на этот вопрос должны ответить антикоррупционные органы, так как сам Клочко уже дал "вполне исчерпывающие пояснения".
В комментарии украинской прессе в стенах парламента, Арахамия указал, что его коллега не единственный ребенок в семье. Поэтому приобрести дорогую недвижимость маме в подарок могла и сестра оскандалившегося нардепа, передает "Цензор. Нет".
"Взрослый человек, который вместе с супругом занимается бизнесом, может купить матери что угодно, верно? Будь у меня успешный брат-бизнесмен, который бы купил нашей маме что-нибудь дорогое, вы бы тоже обвиняли в этом меня?", – обратился лидер "слуг" в парламенте к журналистам.
Также он добавил, что лично говорил на эту тему с Клочко, который после нашумевшего брифинга был достаточно обижен многочисленными обвинениями и подозрениями в его адрес.
"Там нет никакой "зрады" ... Я его спрашивал об этом, – он тогда утром вышел на брифинг и был очень обижен из-за этих обвинений, что он кому-то что-то подарил.. Андрей дал по этому поводу комментарии", – заключил Арахамия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Андрей Клочко, который после избрания в Раду задекларировал отсутствие собственного жилья, оказался сыном 70-летней киевлянки, которая стала владелицей квартиры, дома и земельных участков в столице общей стоимостью в 14,5 млн грн. Особый интерес у общественности вызвал тот факт, что все эти покупки были сделаны уже во время парламентской каденции ее наследника.
Сам парламентарий объяснил это тем, что его сестра успешно занимается бизнесом и сделала дорогой подарок их маме. Он подчеркнул, что не любит вмешиваться в финансовые вопросы своей семьи.
В самой партии "Слуга народа" сразу поверили своему коллеге и указали, что если бы у них возникли сомнения в причастности Клочко к коррупции, он бы немедленно был исключен из рядов монобольшинства.