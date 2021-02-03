"Слуга народа" внес в декларацию выигрыш в лотерею на почти 2 млн гривен
Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал 1 939 868 гривен как выигрыш в лотерею.
Почти 2 миллиона гривен поступили к нему на счет в один день (26 января 2021 года), однако шестью платежами от разных фирм. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.
Отмечается, что компании, которые перечисляли деньги народному избраннику, имеют одного собственника и одинаковые юридические адреса, хотя названия фирм разные.
В Telegram-канале добавили, что полгода назад в электронной декларации Павлюка уже была запись о подобном выигрыше, но меньшем – на 900 тысяч гривен.
Известно, что киевлянин Максим Павлюк прошел в Верховную Раду под 102 номером в партийном списке "слуг". Он является заместителем главы комитета по правоохранительной деятельности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду Украины с дорогими сумкой и серьгами (их стоимость в сумме – более 170 тысяч гривен).
Ранее Шуляк позировала для интервью в дорогом "луке" – с аксессуарами и обувью общей стоимостью около 200 тысяч гривен.
"Слуга" также пришла на работу в парламент с сумочкой от французского дома моды Chanel.