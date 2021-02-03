"Слуга народа" внес в декларацию выигрыш в лотерею на почти 2 млн гривен

Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал 1 939 868 гривен как выигрыш в лотерею.

Почти 2 миллиона гривен поступили к нему на счет в один день (26 января 2021 года), однако шестью платежами от разных фирм. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Отмечается, что компании, которые перечисляли деньги народному избраннику, имеют одного собственника и одинаковые юридические адреса, хотя названия фирм разные.

В Telegram-канале добавили, что полгода назад в электронной декларации Павлюка уже была запись о подобном выигрыше, но меньшем – на 900 тысяч гривен.

Известно, что киевлянин Максим Павлюк прошел в Верховную Раду под 102 номером в партийном списке "слуг". Он является заместителем главы комитета по правоохранительной деятельности.

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