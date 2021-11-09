Нардеп Скороход потеряла криптовалюты на 94 млн грн: обвиняет бывшего мужа в краже

Народный депутат Украины Анна Скороход лишилась доступа к криптокошелькам с токенами Bitcoin, Ethereum и Ethereum classic, совокупная стоимость которых по нынешнему курсу превышает 94 млн грн. Политик утверждает, что ключи находятся у ее бывшего мужа.

Декларация нардепа за 2020 год была опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе Скороход указала наличие у нее:

44 монет Bitcoin (почти 77,9 млн грн);

130 токенов Ethereum (16,3 млн грн);

135 единиц Ethereum classic (219,8 тыс. грн).

Однако "Слово и дело" сообщает, что Скороход не смогла подтвердить НАПК свое право собственности на криптовалюту. По словам политика, она не знает, как это сделать. К тому же, все операции осуществлял ее бывший муж Алексей Алякин, а после развода он забрал ключи к кошелькам, поэтому нардеп не может получить к ним доступ.

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"Где сегодня находятся ключи и бумажные документы, декларанту неизвестно, после развода Алексей Алякин доступ к ним не предоставил, в связи с чем начато уголовное производство", – утверждают в НАПК.

При этом свою декларацию за 2020 год Скороход подала 30 марта 2021 года, а с Алякиным развелась в апреле 2021 года. Поскольку в то время она проживала вместе с мужем, ее доводы не были учтены.

Кроме того, в своей декларации Скороход указала наличие у экс-супруга 118 биткоинов, 78 эфира и 353 единицы Etherum Classic. Однако предоставить подтверждающие это документы она также не смогла и ограничилась "общими пояснениями относительно получения права собственности на криптовалюту".

Вместе с тем в НАПК констатировали, что не выявили в декларации Скороход признаков незаконного обогащения, конфликта интересов и необоснованности активов. При этом в агентстве подсчитали, что в декларации указано недостоверных сведений на 245 тыс. грн (учитывалась стоимость криптовалюты на момент ее приобретения), что является поводом для штрафа в размере до 42,5 тыс. грн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин заявил о пропаже у него криптовалюты. По его словам, в апреле 2021 года у него угнали автомобиль, в котором находилась флешка – так называемый "холодный кошелек" с 42 биткоинами.