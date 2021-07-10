Резников – о переговорах по Донбассу: в Минск никто не поедет, нет доверия

Столица Беларуси Минск больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу, в частности, из-за действий режима ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Зато альтернативой может стать город "от Вены до Стокгольма".

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, главными условиями в выборе нового места для переговоров должна быть географическая близость и отсутствие оговорок со стороны Российской Федерации.

Министр напомнил, что сейчас не только Украина не признает официальным лидером Беларуси Лукашенко. Более того, к этой стране у большинства остальных государств нет доверия.

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"Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс с Беларусью, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять. Поэтому все равно нужен поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю", – поделился мнением Резников.

Он предположил, что такой площадкой может быть любой город – например, Вена (Австрия), Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Женева (Швейцария).

Вице-премьер также вспомнил столицу Литвы Вильнюс, однако уточнил: следует понимать, что российская сторона должна согласиться на такое место, а Вильнюс у них будет вызывать предостережения, как и Варшава (Польша).

"Казахстан – очень далеко, мы это обсуждали. Это логистически неудобно, очень длительный перелет для модераторов ОБСЕ, для всех. Хотя да, казахстанское правительство готово принять. Но надо искать ближе – 2-2,5 часа перелета", – пояснил Резников.

Отметим: ранее он говорил, что возможность приобщиться к мирному процессу относительно решения конфликта на Донбассе есть в США, ведь для этого даже не обязательно будет создавать новый формат.

Известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вел переговоры с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд об участии США в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Их результаты станут известны после визита Владимира Зеленского в Штаты.

Зеленский выразил надежду на помощь США в процессе урегулирования ситуации с ОРДЛО. Он тоже говорил, что может появиться новый формат переговоров для привлечения к нему Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава французского МИД Жак-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Россия должна продолжать усилия в Минском и "нормандском" форматах переговоров по Донбассу для поиска решения конфликта.