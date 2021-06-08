Во Франции напомнили Кремлю об ответственности за мирное решение войны на Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан указал России на необходимость продолжения усилий в Нормандском и Минском форматах для поиска решения конфликта на Донбассе. Кроме того, он подчеркнул ответственность РФ касательно переговорного процесса и важность недопущения ею "любых инициатив, которые могут способствовать усилению напряженности".

Об этом дипломат сообщил в понедельник, 7 июня, во время телефонного разговора с руководителями внешнеполитических ведомств РФ и Германии – Сергеем Лавровым и Хайко Маасом. Об итогах переговоров на сайте МИД Франции отчиталась пресс-служба.

"Министр [Жак-Ив Ле Дриа] подчеркнул глубокую озабоченность Франции ухудшением ситуации с безопасностью в Украине вдоль линии соприкосновения и необходимость того, чтобы все стороны подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня. Министр призвал своего российского коллегу полностью поддержать эту цель", – сказано в сообщении.

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Франция в очередной раз подтвердила приверженность территориальному суверенитету и целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также министр напомнил о наблюдавшейся в апреле переброске российских сил к границе с Украиной.

"В этой связи он подтвердил важность обеспечения прозрачности в отношении таких перемещений и учений в соответствии с Венским документом", – подчеркнули в МИД.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 7 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Кремле заявили, что обе стороны констатировали безальтернативность Минских договоренностей как основы урегулирования ситуации на Донбассе.