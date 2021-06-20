Козак высказался о Минских соглашениях после переговоров Путина с Байденом

В Кремле в очередной раз заявили, якобы именно украинская сторона не выполняет Минские договоренности в вопросе решения конфликта на Донбассе. При этом там уверенны, что это "понимают даже в США".

Такое предположение в программе одного из провластных каналов высказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Его слова процитировало издание "Вести".

Отмечается, что во время эфира обсуждались итоги переговоров Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, где "кратко затрагивалась тема Украины и Донбасса".

После саммита глава РФ заявил, мол, это не тот вопрос, по которому он готов вести дискуссии и добавил, что "здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

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Байден подтвердил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе лежат Минские соглашения. однако в Кремле это восприняли за "понимание" администрацией президента США, что именно "Киев эти соглашения не исполняет".

"Как мне показалось, понимают!" – в частности, высказался Козак.

Напомним: 16 июня в Женеве состоялся саммит лидеров США и России. В узком формате Байден и Путин общались почти два часа, а потом дали отдельные брифинги.

Американский лидер заявил о поддержке Украины и пригрозил главе РФ из-за политзаключенного Алексея Навального.

Со своей стороны Путин обвинил Украину, рассказал о вражде с США, ответил на "убийцу", а еще заявил, что действовал "адекватно" во время захвата Крыма.

Тем временем российский правозащитник Марк Фейгин выразил уверенность, что вопрос Украины на встрече президентов США и РФ был центральным, несмотря на то, что тематических заявлений почти не было. По его словам, глава Кремля хотел бы использовать американского лидера для давления на официальный Киев, в том числе для возобновления поставки воды в оккупированный Крым, но это исключено.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан указал России на необходимость продолжения усилий в "нормандском" и Минском форматах для поиска решения конфликта на Донбассе.