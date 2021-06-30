Резников об участии США в переговорах по Донбассу: могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ
У США уже сейчас есть возможность подключиться к мирному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Для этого не обязательно создавать новый формат переговоров.
Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, американцы как члены и доноры ОБСЕ могут предложить своего посла в любую из подгрупп Трехсторонней контактной группы.
Другой вариант – площадка в Женеве, где проходили первые консультации в формате "Украина – ЕС – США – Россия" 17 апреля 2014 года.
"Ее можно возродить", – считает Резников.
В посольстве США в Украине возразили, что главное препятствие на пути к миру на Донбассе – это Россия, а не формат переговоров.
По мнению спикера американского посольства Дэниеля Лэнгенкэмпа, РФ начала конфликт и теперь несет полную ответственность за его прекращение. Об этом, в частности, шла речь на встрече президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Лэнгенкэмп добавил, что Соединенные Штаты полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом "в пределах ее международно признанных границ, включая Крым, а также территориальные воды Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать новый, более широкий формат переговоров относительно российской агрессии. По его убеждению, темы оккупированных Донбасса, Крыма и строительства РФ газопровода "Северный поток – 2" можно объединить на одной площадке.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что вопрос присоединения США к Нормандскому формату может решиться после визита Зеленского в Вашингтон. Это станет важным шагом к урегулированию процесса.