Украина ведет переговоры с Нуланд о присоединении США к ТКГ по Донбассу, – Арестович

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд насчет участия США в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Их результаты станут известны после визита Владимира Зеленського в Соединенные Штаты.

Об этом в эфире телеканалу "Дом" заявил спикер ТКГ Алексей Арестович. Он отметил, что США являются членами ОБСЕ, поэтому они имеют право присоединиться к формату.

"Вопрос в том, будет ли достигнута принципиальная договоренность", – сказал Арестович.

Спикер ТКГ добавил, что Нуланд часто общается с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. О чем свидетельствуют данные из открытых источников.

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"Чем конкретно переговоры закончатся, будет понятно, скорее всего, после визита президента Зеленского в США и встречи его с президентом Байденом", – пояснил Арестович.

Также Арестович добавил, что ко встрече Байдена и Зеленского готовятся предложение для президента США по вопросу расширения ТКГ, однако детали он раскрывать не стал, потому что переговоры "любят тишину".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США и его встречи с американским президентом Джо Байденом. Она намечена на конец июля.