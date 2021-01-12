Нардепи мають заробляти 200 тис. грн і платити їм зобов'язана держава, а не олігархи, – Бродський

В Україні держава повинна платити народним депутатам високі зарплати, тоді 95% парламентаріїв не братимуть гроші в олігархів. Зарплата має бути на рівні 200 тис. грн.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Депутатам повинна платити зарплату не олігархія, а ми з вами. Держава повинна їм платити нормальні зарплати. І це чесно. У депутата сьогодні, на мою думку, щоб не брали гроші в олігархів, тисяч 8 доларів має бути зарплата. У сім'ї не без виродка. Будуть негідники. Але якби їм платили 200 тис. грн, я думаю, що 95% цих людей, тих, які сьогодні в парламенті, не брали б гроші в олігархів", – сказав Михайло Бродський.

Водночас він зазначив, що ситуація в "Нафтогазі", коли за високих зарплат отримали багатотисячні премії, призвела б до звільнення в розвинених західних країнах.

"Це держава і наша громадська думка їм дозволили. На заході громадська думка змусила б владу все скасувати і всіх звільнити. Це неправильно. Зараз влада протягла Вітренка на цю посаду (в.о. міністра енергетики, – ред.), хоча він замазаний політично своєю премією..." – сказав Бродський.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Рада разом із проєктом бюджету-2021 ухвалила 292 голосами (щоб побачити поіменне голосування, дочитайте новину до кінця) і свій кошторис на наступний рік. Загальні витрати збільшать на пів мільярда, зарплати зростуть через перерахунок прожиткового мінімуму, а на оренду квартир кожен немісцевий зможе отримати по 237 тис. грн.