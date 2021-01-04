Нардепам за грудень виплатили 7 млн гривень компенсації за житло: хто отримав найбільше

Борис Бондар
Борис Бондар
Особисті фінанси
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Нардепи отримали 7 млн компенсації за житло

У грудні 2020 року депутатам Верховної Ради виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.

Відповідну інформацію виклали на Порталі відкритих даних ВР. Грошову допомогу отримали 160 нардепів.

Коштами в розмірі 7 004 679 грн нардепам компенсували витрати на оренду житла або найм готельного номера в Києві.

Найбільші суми отримали:

  • 178 000 грн – член депутатської групи "Довіра" Олександр Сухов;

  • 150 150 грн – позафракційний нардеп Муса Магомедов;

  • 118 950 грн – член депутатської фракції "Слуга народу" Максим Заремський;

  • 118 500 грн – член депутатської фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних;

  • 99 450 – член депутатської фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Список нардепів, які отримали компенсацію
Гроші отримали 160 нардепів
Сума компенсації становить 7 004 679 гривень
Найбільше отримав Олександр Сухов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада разом із проєктом бюджету-2021 ухвалила 292 голосами і свій кошторис на наступний рік. Загальні витрати збільшать на пів мільярда, зарплати зростуть через перерахунок прожиткового мінімуму, а на оренду квартир кожен іногородній зможе отримати по 237 тис. грн.

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