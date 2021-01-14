Раді рекомендували ухвалити закон про скорочення кількості нардепів до 300

Верховній Раді (ВРУ) рекомендували ухвалити остаточно законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300, який у 2019 році подав як невідкладний президент Володимир Зеленський.

З відповідним клопотанням звернувся парламентський Комітет із питань правової політики. Про це повідомила заступниця його голови, депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря на сторінці у Facebook.

Йдеться про проєкт Закону №1017 від 29 серпня 2019-го про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції – щодо зменшення конституційного складу ВРУ й закріплення пропорційної виборчої системи.

У коментарях під постом "слуги" українці зазначили, що це хороша новина і вони чекають на успішну реалізацію законопроєкту.

Нагадаємо, що в серпні 2019-го президент вніс у Раду нашумілий законопроєкт щодо змін до Конституції, запропонувавши зменшити кількість народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Спікер парламенту Дмитро Разумков тоді пояснив, що таке скорочення пов'язане з реальною кількістю населення в Україні. За його словами, це жодним чином не вплине на якість роботи Ради.

Зі свого боку нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко виступив проти такого рішення. Він із сарказмом запропонував скоротити кількість парламентарів взагалі до 95, у такий спосіб натякаючи на "Квартал 95", екслідером якого був Зеленський.

Уже в грудні Конституційний суд визнав конституційним скорочення кількості парламентарів до 300.

4 лютого 2020-го монобільшість Ради підтримала у першому читанні ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України". "За" віддали голоси 236 нардепів.

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