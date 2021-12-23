Путин отказался гарантировать ненападение на Украину: гарантии должен дать Запад

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не интересует ход переговоров с НАТО по вопросам безопасности в Европе, касающихся Украины. При этом главным там считают их результат: Запад должен "немедленно" дать гарантии безопасности РФ.

С такими словами российский лидер выступил на пресс-конференции 23 декабря. Она транслировалась в прямом эфире "Москва 24" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, отвечая на вопрос журналиста Sky News о том, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, Путин заявил, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

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"Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е. Ну и что? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли", – высказался он, приплетая к нынешней ситуации времена распада СССР.

Он напомнил, что Кремль считает неприемлемым "движение НАТО на Восток". И в этом контексте заявил об ударных системах США, которые якобы "стоят на пороге дома россиян".

"Мы что ли ставим ракеты у границ США, нет, это они находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома?" – высказался Путин.

По его словам, в этом требовании "нет ничего необычного", и Кремль хочет конкретных гарантий от Запада, а не "забалтывания этой темы десятилетиями".

"Как бы отреагировали американцы, если бы мы на границе с Канадой или Мексикой поставили ракеты... Вы должны дать нам гарантии. Вы! И немедленно, сейчас", – угрожающе подытожил Путин.

Отметим: на этом же мероприятии глава РФ заявил, что до 2014 года российскому руководству "в голову не приходило" совершать какие-либо действия относительно Крыма. По его словам, Россия не смогла отказать жителям полуострова и не взять их под свое крыло.

Также Путин говорил о причинах оккупации Донбасса, развале России изнутри и другом. Подробнее о главных его заявлениях на итоговой пресс-конференции читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от принятия в Альянс стран, ранее входивших в СССР, в частности Украины.