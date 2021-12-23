Отравление Навального и развал России изнутри: главные заявления с итоговой пресс-конференции Путина

В четверг, 23 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2021 году. Во время беседы с журналистами лидер РФ затронет ключевые вопросы о ситуации в стране и мире.

Мероприятие будут транслировать центральные российские телеканалы. На пресс-конференцию, которая пройдет в Московском Манеже, было аккредитовано 507 представителей СМИ. Список опубликован на сайте Кремля (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца новости).

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Журналисты на большую пресс-конференцию президента традиционно приходят с плакатами

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Пресс-конференцию открыл пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он рассказал, что у Роспотребнадзора были определенные требования к проведению мероприятия из-за карантинных ограничений, и напомнил всем о соблюдении эпидемиологических правил.

Ранее Песков рассказал, что в основном это обычная ежегодная конференция "со свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства". По словам пресс-секретаря, вопросы президенту смогут задать журналисты телеканала "Дождь", издания "Медуза" и "Радио Свобода", которых российские власти считают иностранными агентами.

Владимир Путин пришел на пресс-конференцию. Он предложил приступить к общению с журналистами без всяких вступительных слов.

Вопрос: как затронула борьба с пандемией коронавируса экономику России? Нужно ли ожидать обязательной вакцинации для всех?

Путин: наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса, оказалась более готова к шокам, чем другие развитые экономики мира. Уровень спада экономики в России составил всего 3%. Мы восстановились гораздо быстрее. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году. Очень хороший результат в с/х, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и отправить на экспорт. Хорошие результаты в стройке также. Среднемесячная зарплата начала расти.

Путин: что касается полной вакцинации, у нас уровень коллективного иммунитета на сегодня 59,4% – это и переболевшие и привившиеся. 70 млн сделали первую прививку и чуть больше – по две. Но этого не достаточно. Нам нужен коллективный иммунитет на уровне около 80%.

Вопрос: возможно ли расширение социальных расходов в связи с пандемией?

Путин: ну конечно, бюджет ориентирован на соцсферу и здравоохранение. Если говорим о социалке, то конечно, это рост расходов. Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, на молодые семьи с детьми, расширили количество семей, которые получают помощь от государства, начали выплачивать дополнительные пособия. На этот комплекс мер было выделено 4 триллиона рублей в этом году.

Вопрос: как повлияет рост соцрасходов на инфляцию?

Путин: Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах. В США инфляция уже 6,1% при целевом показателе 2%, у нас 8% при целевом показателе 4%.

Вопрос: Вспоминаю ваши слова, что России сейчас тяжело, нас окружают, и мы не можем себе позволить настолько большие потери от коронавируса.

Путин: Разве я говорил, что нас окружают? Базы – да, но так, чтобы окружить такую территорию как наша – это сложная задача.

Путин о Навальном: направляли в другие страны многократно запросы, дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление – нет ни одного. Если нечего ответить, давайте перевернем эту страницу.

Путин: Оппоненты России на протяжении веков говорили, что ее нельзя победить, можно только развалить изнутри, это и происходило, заявил Владимир Путин.

Вопрос: Просчитывала ли Россия вероятность войны с Украиной и к чему готовиться?

Путин: Обострение началось в 2014 году. До того, после распада СССР, часть исторических российских территорий, часть российских территорий осталась в Украине, мы же с этим смирись. Раньше мы же работали с правительством Украины и никакие действия по отношению Крыма нам в голову не приходили. Но потом случился госпереворот, людей убивали и сжигали. Зачем? Янукович был готов хоть завтра уйти из власти.

Я вот лично уговаривал Порошенко: только не военные операции. Да, да. И начал. Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло.

Как Россия должна жить, все время с оглядкой, когда "долбанут"? Поэтому мы поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток. Они готовы к переговорам и надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.

Напомним, прошлая пресс-конференция Путина состоялась 30 июня 2021 года. Во время "прямой линии" говорил с видео – здоровался и задавал вопросы спикерам, обращения которых были записаны заранее. При этом журналисты предположили, что российского главу могли не предупредить о том, что вопросы записаны, а не идут "в живую" онлайн. Возможно, Путин не понял формат "прямой линии".

А 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин впервые дал большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате, что было связано с пандемией коронавируса. Конференция стала 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Она началась в 11:05 по киевскому времени и продлилась около 4,5 часов, закончившись в 15:35. Глава страны-агрессора вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

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