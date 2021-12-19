Генсек НАТО отверг предложение России о 'гарантиях безопасности': Альянс не пойдет на компромисс по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на российское предложение по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности". Глава НАТО выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния".

Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche. По словам генсека, Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", – отметил он.

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Столтенберг также подчеркнул, что если Россия применит военную силу против Украины, то ей придется заплатить "высокую цену". В частности, Москву ждут "экономические и политические санкции", а "в военном выражении это может означать новую фазу усиления НАТО" в ближайших к РФ странах.

Российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей. Штаты отвергли это предложение и подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров не будут вести переговоры о безопасности Европы. Украина же заявила, что лучшая гарантия безопасности — прекращение вооруженного конфликта, который Россия и развязала.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва не может предоставить НАТО никаких дополнительных гарантий о ненападении на Украину, поскольку такие гарантии уже были даны во время подписания Будапештского меморандума. По мнению российского дипломата, события, происходящие на Донбассе, вызваны условиями, которые не были предусмотрены международным документом 1994 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском МИДе заявили об опасной черте, к которой якобы приблизились отношения между Москвой и НАТО. От Альянса требуют соблюдения гарантий безопасности, а в случае отказа предупреждают о создании контругроз.