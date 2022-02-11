СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ": главное из заседания в Харькове

Ольга Ганюкова
Политика
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СНБО ввел санкции против телеканала 'НАШ': главное из заседания в Харькове

В пятницу, 11 февраля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимир Зеленский. Совещание было выездным и прошло в Харькове.

Главным вопросом, который рассматривался, стало намерение Российской Федерации перекрыть районы Черного и Азовского морей. Кроме того, введены санкции против телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ", а также еще нескольких компаний. Трансляция брифинга велась на Faceboook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений:

  • На встрече обсуждались военные учения в России и Беларуси, а также в Черном море. Разработана стратегия морской безопасности.

Видео дня

  • Введены санкции против компаний, которым принадлежит телеканал "НАШ" Евгения Мураева.

  • Также под ограничения попала компания "Витрина ТВ", которая поставляет услуги для заблокированных телеканалов.

  • Повторные санкции введены и против строительной компании "Либертон стар", которая изменила регистрационный адрес.

  • Украина уже получила 25 самолетов с вооружением от западных партнеров.

  • О состоянии формирования сил территориальной обороны докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и мэр Киева Виталий Кличко.

  • Кроме того, необходимо увеличить численность Сил территориальной обороны.

  • Следующее заседание СНБО будет также выездным.

Санкции

Под ограничительные меры на пять лет попали компании, которые владеют телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ". Это "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" и компания "Протеас хаус", зарегистрированная на Кипре.

"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре... Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", – пояснил Данилов.

Согласно данным на сайте Нацсовета по телевидению и радиовещанию, "Наша Прага" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Макси-ТВ" в формате "Культурно-развлекательный. Фильмопоказ". "Наш 365" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Наш" в формате "информационно-аналитический".

Также санкции введены против "Витрина ТВ", компании, которая зарегистрирована в Москве.

"Это компания, которая поставляет услуги для продвижения компаний, находящихся под санкциями на территории нашей страны – она предоставляет услуги по ретрансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны", – рассказал Данилов, добавив, что срок действия ограничений также пять лет.

Внешние риски, а также ситуация в Черном и Азовском морях

На заседании в секретном режиме рассматривался вопрос о внешних и внутренних рисках для Украины. В том числе и для морского судоходства.

Были заслушаны доклады представителей разведки и военных. Также отдельно был представлен доклад главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

"В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад и рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", – рассказал Данилов.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский еще летом 2021 года поручал разработать стратегию морской безопасности. По словам секретаря СНБО, поручение выполнено.

Территориальная оборона

Количество членов терробороны в Украине должно быть увеличено до 2 миллионов человек.

"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженных сил поставил задание – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости", – подчеркнул Данилов.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заседание было решено провести в Харькове, потому что Харьковская область граничит с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января СНБО провел первое в 2022 году заседание. На нем, кроме российской угрозы, обсуждалось положение дел в стране с экономикой и энергетикой. Детальнее о встрече можно узнать в нашем материале.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания ведомства заявил, что передвижение российских войск по территории страны-агрессора есть, но для Украины это уже не является чем-то удивительным. Сейчас вторжение в нашу страну физически невозможно.

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