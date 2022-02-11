Нет никаких оснований: Данилов опроверг слухи об эвакуации документов из Киева

Украинские государственные структуры сейчас не имеют оснований для того, чтобы вывозить документы из Киева из-за угрозы вторжения России. Все учреждения знают алгоритм действий на любой случай.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Харькове после заседания СНБО. Оно состоялось в пятницу, 11 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день мы не видим оснований вывозить и эвакуировать документы", – заявил чиновник. Он добавил, что в случае, если основания будут иметь место, то органы будут "работать в соответствующем направлении".

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Данилов подчеркнул, что каждая государственная структура на территории украинского государства имеет нормативно-правовые документы, регламентирующие план действий на любую ситуацию.

"Каждое учреждение знает, что ему делать в случае "А", в случае "В", в случае "С". Все понимают, как двигаться. По состоянию на сегодняшний день никто никуда не двигается", – сказал Данилов.

Ранее в сети распространили информацию о том, что из Офиса генерального прокурора якобы вывозят документы. Глава ведомства Ирина Венедиктова опровергла такую информацию и отметила, что все сотрудники ОГП работают в штатном режиме и учреждение не собирается переезжать.

На выездном совещании СНБО 11 февраля рассматривался вопрос о намерении России перекрыть районы Черного и Азовского морей. Кроме того, были введены санкции против телеканала "НАШ" и "Макси-ТВ", а также еще несколько компаний. Главное из заявлений, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов рассказал, что прошлым летом Украина предоставила документы для вступления в организацию Кибер-НАТО. Однако наша страна-сосед, одна из ее членов, заблокировала этот процесс.