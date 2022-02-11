В СНБО отреагировали на данные о подготовке Россией провокации на Керченском мосту

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина никогда не пойдет на какие-либо провокации. Таким образом там отреагировали на появившиеся данные о подготовке Россией провокации на Керченском мосту, в которой планируют обвинить Киев.

На брифинге 11 февраля по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что наша страна – демократическая. И она никогда не пойдет такие меры.

Данилов подчеркнул, что никто точно не знает, где Россия может устроить те или иные провокации, чтобы обвинить в этом ВСУ и Украину. Однако наша страна высоко ценит жизни людей и не намерена прибегать к таким методам.

"Мы таким не занимаемся и заниматься не собираемся. Для нас жизни людей является самой высокой ценностью. Мы демократическая страна", – сказал секретарь СНБО.

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Напомним, что 10 февраля руководитель InformNapalm Роман Бурко сообщил, что расследователи получили от инсайдеров в оккупированном Крыму данные. Согласно им, российские спеслужбы рассматривают совершение диверсий "под чужим флагом" против своих объектов – в том числе, Керченского моста.

Затем они планируют обвинить в диверсиях Украину, чтобы оправдать вторжения. Однако Бурков не исключает, что эта информация может быть лишь попыткой устрашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ пресекла попытку совершения провокаций на территории России, которые готовили российские спецслужбы. К ним намеревались привлечь украинцев.