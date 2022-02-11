Ни один по-настоящему наш телеканал не пострадал: Зеленский ввел в действие решение СНБО. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 февраля. Речь идет о санкциях против ряда компаний, в частности, которые владеют телеканалом "НАШ".

Глава государства подписал соответствующие указы №51/2022 и №52/2022. Они опубликованы на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 февраля "О применении персональных специальных экономических и других мер (санкций)", – сказано в указах.

Оба документа вступают в силу со дня их опубликования.

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Под ограничения попали следующие компании:

"Витрина-ТВ" – за предоставление услуг заблокированным телеканалам,

"Наша Прага",

"Наш24",

"Наш365",

Demosena Investments Ltd.

Санкции действуют пять лет.

В свою очередь Зеленский отметил, что "ни один по-настоящему наш, украинский телеканал не пострадал".

Президент подчеркнул, что на заседании СНБО также была утверждена Стратегия морской безопасности, а также рассмотрен вопрос обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО провел 11 февраля выездное заседание в Харькове. На нем было решено ввести санкции против ряда компаний. Часть из них владеет телеканалом "НАШ" Евгения Мураева. Подробнее о всех решениях читайте в нашем материале.