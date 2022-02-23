Президент Польши Дуда предложил ввести санкции против россиян и запретить им путешествовать

Президент Польши Анджей Дуда считает, что санкции против России из-за признания Владимиром Путиным "независимости" оккупированных украинских территорий на востоке страны должны быть очень мощными. По его словам, россиянам даже нужно запретить путешествовать.

Об этом польский политик сказал в среду, 23 февраля, на пресс-конференции в Киеве после переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Трансляция велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Дуда подчеркнул: мировые лидеры должны сделать шаги для сдерживания агрессора. Политик считает, что урегулировать ситуацию, сложившуюся из-за агрессии Москвы против украинского государства, удастся мирным путем.

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"Но я учитываю и то, что санкции (против России. – Ред.) должны быть очень сильными… Я буду поддерживать санкции, которые делают невозможным путешествия гражданам России", – сказал президент Польши.

Он добавил, что эти шаги станут жизненно необходимыми в том случае, если Владимир Путин продолжит "топтать международное право, атаковать мирные государства и забирать право людей жить в мире".

Отметим, что главной темой переговоров Дуды, Науседы и Зеленского стала эскалация на оккупированном Донбассе и противодействие агрессии Кремля. По завершении встречи президенты пообщались с представителями СМИ. Главное из заявлений лидеров стран – читайте в материале.

Напомним, что 23 февраля Европейский союз официально принял санкции против РФ за признание "Л/ДНР". Они затронут всех депутатов нелегитимной Госдумы, которые голосовали за принятие скандального решения, а также 27 физлиц и юрлиц. В их числе могут также оказаться топ-пропагандисты Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет американский санкций против России из-за признания Путиным "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.